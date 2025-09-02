Альпинист ответил, сколько Наговицина могла продержаться на пике Победы

Альпинистка Наталья Наговицина могла продержаться на пике Победы не больше двух недель, заявил NEWS.ru чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. Он подчеркнул, что травмированный человек не в состоянии почти месяц выживать без еды и тепла на большой высоте в горах.

Все очень индивидуально, есть уникальные люди, которые проявляют какие-то чудеса выживания. Но давайте возьмем округление и возьмем какой-то элемент большинства. Неделю-две [могла прожить]. Все зависит от ресурсов и продуктов. Но месяц без продуктов, без горелки и без возможности топить снег… Травмированному. Ну, нет. Слишком, — объяснил Киселев.

Также альпинист добавил, что огромная психологическая нагрузка также повлияла на состояние Наговициной. Кроме того, женский пол отличается повышенной эмоциональностью, добавил он.

Да, конечно, [можно умереть в первый день в таких условиях]. Во-первых, там морально-волевая нагрузка очень большая. Оставаться одному черт знает где в одиночестве на огромной горе — это очень тяжело, очень давит психологически. Мы очень социализированные существа. А девушки еще плюс ко всему очень эмоциональны. А вот это вместе — такой тандем. Альпинизм накладывает свои отпечатки, и люди становятся более устойчивыми. Но тем не менее невероятно трудно сохранять присутствие воли в таких условиях, — резюмировал Киселев.

Ранее телеведущая Виктория Боня заявила, что Наговицина может быть мертва. По ее данным, это зафиксировал дрон, который подняли к пику Победы.