Раскрыта судьба застрявшей на пике Победы альпинистки Наговициной

Альпинистка Наталья Наговицина может быть мертва, сообщила телеведущая Виктория Боня в Telegram-канале. По ее данным, это зафиксировал дрон, который подняли к пику Победы.

Отмечается, что на склоне россиянка провела 21 день — она застряла на вершине 12 августа. Женщина сломала ногу в процессе спуска с пика Хан-Тенгри.

1 сентября Виктория Боня пообещала, что дрон будет запущен к месту, где находится Наговицина. Она призвала молиться за спортсменку, которая застряла в горах Киргизии.

До этого стало известно, что Наговицина перед началом восхождения подписала соответствующий юридический документ. Расписка снимает ответственность с турфирмы в случае возникновения чрезвычайной ситуации, произошедшей не по вине компании.

В свою очередь пресс-секретарь МЧС Киргизии Адиль Чарыгов уточнял, что решение о признании Наговициной без вести пропавшей обусловлено невозможностью установить ее местонахождение и состояние. А МЧС России объяснило, что не пыталось спасти альпинистку, потому что такие операции за границей возможны только по распоряжению президента или правительства России.