03 сентября 2025 в 18:51

Названа сумма, которую Наговицина могла заплатить за последнее восхождение

Альпинистка Наговицина могла отдать 500 тыс. рублей за восхождение на пик Победы

Наталья Наговицина Наталья Наговицина Фото: Социальные сети

Альпинистка Наталья Наговицина могла заплатить около 500 тысяч рублей за восхождение на пик Победы в Киргизии, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на информацию единственного туроператора, который предоставляет услуги по покорению этой вершины. По данным издания, именно эта фирма помогала скалолазке в подготовке к ее последнему путешествию.

В материале отмечается, что основной частью расходов Наговициной стал акклиматизационный выход на пик Ленина — 200 тысяч рублей. Еще в 162 тысячи рублей обошелся турпакет для восхождения, в который входит перелет вертолетом до лагеря и обратно, различные консультации, регистрационные сборы и использование радиосвязи. 100 тысяч рублей она потратила на трансфер, питание, проживание и бытовые удобства в лагере. Последним по объему расходов стали билеты из Москвы до Бишкека и обратно, а также снаряжение и питание — 30 тысяч.

Ранее вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил, что гибель Наговициной пока не подтверждена. Он подчеркнул, что для любых выводов о ее состоянии необходимо опираться исключительно на проверенные факты. Так он прокомментировал заявление телеведущей Виктории Бони, которая опубликовала кадры с облетом дрона пика Победы, и сообщила, что Наговицина умерла. Такой вывод был сделан на основании того, что в палатке Наговициной не было зафиксировано признаков жизни.

Россия
турфирмы
расходы
альпинистки
Наталья Наговицина
гибель
