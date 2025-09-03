Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 11:38

Российских туристов лишили паспортов и заперли в китайском городе

Туристам из Приморья пришлось выкупать паспорта в Китае из-за долгов турфирмы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Группе туристов из Приморского края пришлось выкупать свои собственные паспорта в китайском городе Суйфэньхэ из-за недобросовестной российской турфирмы, сообщает «ФедералПресс». По данным издания, компания не рассчиталась с китайскими партнерами, накопив долг более 100 тысяч рублей. В итоге расплачиваться по ее счетам были вынуждены сами путешественники.

В материале отмечается, что китайская сторона отказалась возвращать туристам паспорта до полного погашения задолженности. Чтобы решить проблему, туристы самостоятельно собрали необходимую сумму, скинувшись по 10 400 рублей с человека. Только после этого они смогли получить документы и покинуть Китай.

Как выяснилось, компания-организатор не была зарегистрирована в официальном реестре туроператоров. Поездка была организована через частного посредника, работавшего напрямую с китайской стороной. Журналисты отмечают, что стоимость тура была подозрительно низкой — при обычной цене от 8100 рублей за трехдневную поездку. Аналогичные проблемы возникли и у других клиентов этой фирмы.

Ранее сообщалось, что правительство Китая утвердило безвизовый въезд для россиян. Согласно заявлению дипломата Го Цзякуня, владельцы загранпаспортов смогут находиться в стране до месяца. Решение вступает в силу 15 сентября и будет действовать год.

