17 сентября 2025 в 11:47

Стали известны последние слова Наговициной

Последними словами Наговициной стала просьба передать сыну, что она задержится

Татьяна Наговицина в представлении ИИ Татьяна Наговицина в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Последние слова российской альпинистки Натальи Наговициной, оказавшейся в ловушке на пике Победы, были обращены к сыну, сообщила ее подруга Лия Попова в программе «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ. Женщина попросила передать ее ребенку, что она задержится.

Передайте Мише, что мама задерживается, — цитирует Попова слова своей подруги.

Группа, в составе которой была Наговицина, начала подъем 5 августа. Однако 12 августа, уже на вершине, женщина упала и получила травму ноги. Она осталась ждать помощи на высоте 7200 метров, но спасатели так и не смогли до нее добраться.

Ранее стало известно, что операция по спасению застрявшей на пике Победы Наговициной завершена, новая съемка с беспилотника не выявила признаков жизни в ее палатке и все спасательные операции прекращены. Глава Федерации альпинистов Киргизии Эдуард Кубатов пояснил, что в истории этого пика не было ни одной успешной спасательной операции на высоте более семи тысяч метров. Все видеоматериалы осмотра передадут сыну спортсменки.

Россия
альпинистки
Наталья Наговицина
слова
дети
