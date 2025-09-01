К альпинистке Наговициной поднимут дрон

Дрон будет запущен к месту, где находится российская альпинистка Наталья Наговицина, рассказала телеведущая Виктория Боня. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она призвала молиться за спортсменку, которая с 12 августа находится на пике Победы в Киргизии.

Завтра наш дронщик вылетает на 4500, чтобы запустить дрон и проверить Наталью Наговицину. Прошу, молимся! Нужны ваши молитвы на то, чтобы все сложилось с погодой, и Наталья была жива, — сказала Боня.

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин ранее заявил, что Наговицина не смогла спуститься самостоятельно из-за перелома ноги. По его словам, необходимо учитывать болевой порог человека.

До этого стало известно, что Наговицина перед началом восхождения подписала соответствующий юридический документ. Расписка снимает ответственность с турфирмы в случае возникновения чрезвычайной ситуации, произошедшей не по вине компании. Кроме того, в документе четко указано, что участница экспедиции отказывается от любых материальных, административных и юридических претензий к компании или ее сотрудникам.