Пережившую атаку медведя россиянку доставили в Москву Пострадавшую от нападения медведя на Камчатке отправили в московскую больницу

Туристку из Саратова, пострадавшую от нападения медведя на Камчатке, доставили в московский Центр хирургии им. Вишневского, сообщили в правительстве края. Ее состояние стабилизировали перед транспортировкой, которую организовали специалисты центра медицины катастроф.

Состояние пациентки удалось стабилизировать, она была доставлена в Москву в Центр хирургии им. Вишневского. Сопровождали женщину специалисты центра медицины катастроф, — заявил замглавврача краевой больницы им. Лукашевского Олег Кузьменков.

У женщины диагностировали множественные рваные раны от укусов хищника. Инцидент произошел в ночь на 18 июля возле Мутновской сопки, где туристка находилась в палаточном лагере. На момент нападения ее группа не была зарегистрирована, что стало поводом для возбуждения уголовного дела. Следователи проверяют организаторов похода на предмет нарушения правил безопасности.

Ранее водитель с Камчатки разогнал медвежью «тусовку» с местного пляжа. Видео, где косолапые в панике убегают от машины с возмущенным мужчиной, опубликовали в Сети.

До этого на Камчатке заметили медвежонка с необычным окрасом. Его шерстка оказалась белоснежной, хотя он появился на свет в семействе бурых медведей. Представители СМИ утверждают, что у этого зверя нет альбинизма, а его необычная окраска — результат редкого нарушения в работе организма.