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26 июля 2025 в 21:00

Медведи устроили вечеринку на побережье Камчатки

Мужчина заметил кучу медведей на берегу Камчатки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Водитель с Камчатки разогнал медвежью «тусовку» с местного пляжа. Видео, где косолапые в панике убегают от машины с возмущенным мужчиной, публикует Telegram-канал «Камчатский Север».

Я же просил больше трех не собираться! Дорогие мои, ну куда вас столько, — слышны негодования автора ролика за кадром.

После этого стая медведей разбежалась в разные стороны.

Видео с животными не оставило равнодушными пользователей интернета. В комментариях под роликом люди пишут: «Послушные мишки, класс!», «Бесплатная раздача рыбы мишкам». Некоторым даже удалось понять, где разворачивались события: «Да это в селе Ивашка».

Ранее на Камчатке также заметили медвежонка с необычным окрасом. Его шерстка оказалась белоснежной, хотя он появился на свет в семействе бурых медведей. Представители СМИ утверждают, что у этого зверя нет альбинизма, а его необычная окраска — результат редкого нарушения в работе организма. Четверо животных, включая этого косолапого малыша, были замечены прогуливающимися по берегу водоема.

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