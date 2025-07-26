Медведи устроили вечеринку на побережье Камчатки

Водитель с Камчатки разогнал медвежью «тусовку» с местного пляжа. Видео, где косолапые в панике убегают от машины с возмущенным мужчиной, публикует Telegram-канал «Камчатский Север».

Я же просил больше трех не собираться! Дорогие мои, ну куда вас столько, — слышны негодования автора ролика за кадром.

После этого стая медведей разбежалась в разные стороны.

Видео с животными не оставило равнодушными пользователей интернета. В комментариях под роликом люди пишут: «Послушные мишки, класс!», «Бесплатная раздача рыбы мишкам». Некоторым даже удалось понять, где разворачивались события: «Да это в селе Ивашка».

Ранее на Камчатке также заметили медвежонка с необычным окрасом. Его шерстка оказалась белоснежной, хотя он появился на свет в семействе бурых медведей. Представители СМИ утверждают, что у этого зверя нет альбинизма, а его необычная окраска — результат редкого нарушения в работе организма. Четверо животных, включая этого косолапого малыша, были замечены прогуливающимися по берегу водоема.