Странного медвежонка необычного цвета сняли на видео

Необычный медвежонок с уникальным окрасом был замечен очевидцами на Камчатке, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Его шерсть оказалась белого цвета, несмотря на то, что родился он в семействе бурых медведей. При этом он не является альбиносом, а окрас обусловлен редким сбоем в организме.

В объектив камеры очевидцев попали четверо животных, прогуливающихся по берегу водоема. По словам журналистов, несмотря на редкий случай цветовой аберрации, медвежонок прекрасно себя чувствует, наслаждаясь жизнью в Южно-Камчатском заказнике.

Ранее врач общей практики Елена Павлова заявила, что не стоит самостоятельно пытаться помочь больным диким животным, так как вялость и нездоровое состояние могут говорить о заражении бешенством. Подхватить это смертельно опасное заболевание можно даже через царапину на коже, если на нее попадет слюна больного зверя. Наиболее подвержены этому патогену лисы, волки и летучие мыши. Однако даже обычные белки, обитающие в парках, могут быть инфицированы бешенством, добавила она.