Россиян предостерегли от спасения больных диких животных

Больных диких животных не следует спасать, так как нездоровое состояние и вялость являются симптомами бешенства, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, для заражения хватит попадания слюны больного животного на поцарапанную кожу.

Бешенство — серьезная опасность для человека, если вовремя не проведены меры защиты. Животное с вирусом, как правило, выглядит вялым и больным, ему хочется помочь, и в этот момент может быть нападение и укус либо попадание слюны с вирусом на поверхность кожи, где была царапина. Таким образом вирус может проникать к человеку. Чтобы предотвратить заражение вирусом, не приближайтесь к животному, понаблюдайте за ним, — сказала Павлова.

Она уточнила, что бешенством чаще всего заражаются лисы, волки и летучие мыши, однако больной может оказаться и живущая в парке белка. По словам врача, следует настороженно относиться к диким животным и не приближаться к тем, у которых нездоровый вид или слюнотечение.

Если все-таки случился контакт, и белка или другое животное укусило, важно сразу обратиться к доктору, чтобы провести вакцинацию. В настоящее время это шесть инъекций в дельтовидную мышцу плеча взрослым и подросткам, а детям — в переднюю поверхность бедра. Первая инъекция — в день обращения, затем на третий, седьмой, четырнадцатый, тридцатый и девяностый день, — добавила Павлова.

Ранее в Минсельхозпроде Московской области сообщили, что при встрече с лисой рекомендуется соблюдать осторожность и держаться от животного на расстоянии не менее десяти метров. По словам экспертов, эти звери могут быть переносчиками бешенства.