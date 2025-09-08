Медведь-рецидивист переел фруктов и угодил в больницу Merto: в Турции переевшего фруктов медведя доставили в больницу

Медведь Окан из зоопарка Стамбула попал в больницу из-за переедания фруктов, передает Metro. Сотрудники зоопарка заметили, что животное ведет себя странно и проявляет признаки вялости.

Для перевозки косолапого были задействованы специализированные носилки и транспорт. Кадры этого процесса быстро распространились в социальных сетях, превратив медведя в интернет-сенсацию.

В медицинском учреждении для медведя провели компьютерную томографию, чтобы выявить возможные серьезные нарушения в работе пищеварительной системы. Исследование не выявило угрозы для жизни животного. После непродолжительного периода «детокс-диеты», состоящей из легких овощей, таких как огурцы и морковь, медведь вернулся к нормальному состоянию. Его снова поместили в зоопарк.

По информации издания, ровно такой же случай с этим медведем произошел три года назад. Сотрудники зоопарка заверяют, что Окан, несмотря на свою любовь к лакомствам, находится в отличной физической форме и питается сбалансированно.

Ранее в Калининской ветклинике в Москве успешно провели операцию 10-летней собаке по кличке Майя. У животного обнаружили огромную опухоль весом 7 кг. После ее удаления состояние собаки улучшилось, и она чувствует себя отлично.