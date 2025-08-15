Медведь утащил туриста в лес на глазах у его друга

На японском острове Хоккайдо медведь напал на двух 20-летних туристов, совершавших восхождение на вулкан Раусу, сообщает сообщает NHK World. По данным издания, хищник атаковал одного из альпинистов и утащил его в лес на глазах у друга.

Оставшийся невредимым турист немедленно вызвал помощь, сообщив, что видел, как медведь уволок его приятеля в чащу. Спасательные службы оперативно эвакуировали вертолетами около десяти туристов, укрывавшихся на смотровой площадке и других безопасных точках маршрута. Однако судьба похищенного медведем остается неизвестной — поиски продолжаются.

Вулкан Раусу высотой 1661 метр, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, славится не только живописной природой, но и популяцией бурых медведей. Несмотря на предупреждения, это место остается популярным среди туристов — в день происшествия на маршрут планировали выйти около 40 человек.

Ранее три бурых медведя были замечены в непосредственной близости от палаточного лагеря у вулкана Горелый на Камчатке. Хищников привлекли запахи пищи, оставленной туристами.