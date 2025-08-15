Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 09:29

Медведь утащил туриста в лес на глазах у его друга

Медведь напал на туриста и утащил его в лес на японском острове Хоккайдо

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На японском острове Хоккайдо медведь напал на двух 20-летних туристов, совершавших восхождение на вулкан Раусу, сообщает сообщает NHK World. По данным издания, хищник атаковал одного из альпинистов и утащил его в лес на глазах у друга.

Оставшийся невредимым турист немедленно вызвал помощь, сообщив, что видел, как медведь уволок его приятеля в чащу. Спасательные службы оперативно эвакуировали вертолетами около десяти туристов, укрывавшихся на смотровой площадке и других безопасных точках маршрута. Однако судьба похищенного медведем остается неизвестной — поиски продолжаются.

Вулкан Раусу высотой 1661 метр, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, славится не только живописной природой, но и популяцией бурых медведей. Несмотря на предупреждения, это место остается популярным среди туристов — в день происшествия на маршрут планировали выйти около 40 человек.

Ранее три бурых медведя были замечены в непосредственной близости от палаточного лагеря у вулкана Горелый на Камчатке. Хищников привлекли запахи пищи, оставленной туристами.

медведи
звери
животные
Япония
туристы
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молдаване в России обеспокоены курсом Санду на милитаризацию
Рабочий завода задохнулся в кукурузе в Приморском крае
Россиянин пришел к стоматологу и узнал, что болен раком
В Госдуме рассказали, будет ли вторая встреча Путина и Трампа
ВСУ применяют против российских истребителей С-200 и Patriot
Опасный астероид диаметром 50 метров пролетит близко к Земле
Бородин призвал штрафовать нерадивых супругов
Министра европейской страны заподозрили в симпатиях к Бандере
Путин поздравил президента Абхазии с днем рождения
Локальная экспертиза против масштаба: выбор поставщика в малых городах
В Курске выросло число пострадавших при ночной атаке ВСУ
Родителям дали советы, как сэкономить на букете к 1 Сентября
Степашин раскрыл, какой будет встреча Путина и Трампа на Аляске
10 самых ядовитых пауков в мире
В Госдуме раскрыли статистику по удаленным каналам в Telegram
Уровень доверия россиян Путину увеличился перед саммитом на Аляске
Госдума заинтересовалась влиянием мигрантов на Россию
Родители арестованного в США российского бизнесмена обратились к Путину
Физруки устроили кулачные бои между школьниками
Жительницу Урала насмерть задавила собственная «Нива»
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.