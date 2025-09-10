Стало известно, сколько детей пропали в России летом 2025 года В России за лето 2025 года зафиксировали 253 случая пропажи детей

В России за лето 2025 года зафиксировали 253 случая пропажи детей, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на данные проекта «Помощь в поиске детей». Из них 227 несовершеннолетних вернулись к родственникам живыми, 15 погибли, а 11 еще в розыске.

Уточняется, что больше всего случаев пропажи детей зарегистрировали в июне — 87. В июле этот показатель равнялся 82, а в августе — 84. Чаще всего несовершеннолетние пропадали в Приморье (60 случаев), Калининградской (26 случаев) и Свердловской областях (19 случаев).

Ранее стало известно, что пропавшую после линейки 1 сентября волгоградскую школьницу обнаружили с травмами в заброшенном здании котельной. Прокуратура организовала проверку для выяснения обстоятельств, при которых 13-летняя девочка получила повреждения.

До этого после нескольких дней интенсивных поисков в Чечне обнаружили тело семилетнего ребенка. Мальчик пропал 8 августа в селе Верхний Наур. В спасательной операции участвовали более трех тысяч человек. Среди них — сотрудники МВД, МЧС, Росгвардии, военные и волонтеры.