Пропавшую 1 сентября школьницу нашли с травмами в заброшенной котельной В Волгограде 13-летняя девочка упала в подвал котельной и не смогла выбраться

Пропавшую после линейки 1 сентября волгоградскую школьницу обнаружили с травмами в заброшенном здании котельной, сообщила прокуратура Волгоградской области. Ведомство организовало проверку для выяснения обстоятельств, при которых 13-летняя девочка получила повреждения.

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с получением травм 13-летней девочкой при падении в подвал заброшенного здания котельной, расположенного вблизи домов №1 и №5 на улице Северный городок в Краснооктябрьском районе Волгограда, — говорится в сообщении.

Родители девочки сообщили порталу V1.ru, забили тревогу, когда она не вернулась с прогулки с подружкой. Отец не знает, как его дочка могла оказаться в заброшенном здании. Девочку отвезли в больницу и прооперировали.

