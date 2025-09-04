Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 14:55

Пропавшую 1 сентября школьницу нашли с травмами в заброшенной котельной

В Волгограде 13-летняя девочка упала в подвал котельной и не смогла выбраться

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пропавшую после линейки 1 сентября волгоградскую школьницу обнаружили с травмами в заброшенном здании котельной, сообщила прокуратура Волгоградской области. Ведомство организовало проверку для выяснения обстоятельств, при которых 13-летняя девочка получила повреждения.

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку в связи с получением травм 13-летней девочкой при падении в подвал заброшенного здания котельной, расположенного вблизи домов №1 и №5 на улице Северный городок в Краснооктябрьском районе Волгограда, — говорится в сообщении.

Родители девочки сообщили порталу V1.ru, забили тревогу, когда она не вернулась с прогулки с подружкой. Отец не знает, как его дочка могла оказаться в заброшенном здании. Девочку отвезли в больницу и прооперировали.

Ранее в СУ СКР по Ульяновской области сообщили, что девочка 2012 года рождения скончалась во время школьной линейки в поселке Октябрьский Чердаклинского района. Проводится доследственная проверка. Школьнице перед госпитализацией пытались оказать помощь в медпункте. У девочки были проблемы с сердцем.

пропавшие
Волгоград
дети
школьники
