01 сентября 2025 в 13:15

Девочка скончалась на линейке 1 сентября в одной из российских школ

Девочка-подросток умерла во время школьной линейки в Ульяновской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девочка 2012 года рождения скончалась во время школьной линейки в поселке Октябрьский Чердаклинского района Ульяновской области, сообщили в региональном СУ СКР. В настоящее время на месте работают следователи, проводится доследственная проверка.

Одной из учениц стало плохо, после чего она была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей была оказана медицинская помощь, но, несмотря на это, девочка умерла, — сказано в сообщении ведомства.

Telegram-канал SHOT пишет, что школьнице перед госпитализацией пытались оказать помощь в медпункте. Источник сообщает, что у девочки были проблемы с сердцем.

До этого в Бердске Новосибирской области во время репетиции Дня знаний умерла девятиклассница. Причиной стали проблемы с сердцем. Девушке резко стало плохо перед самой репетицией. Школьники сидели на диване, но когда всех позвала педагог, одна из девочек не встала. Ее вынесли на свежий воздух, сделали искусственное дыхание, вызвали скорую. Однако врачам не удалось спасти подростку жизнь.

Ранее стало известно о смерти пассажирки поезда Волгоград — Москва после двух недель комы. Женщина потеряла сознание в поезде по пути домой.

