01 сентября 2025 в 10:33

Стали известны детали смерти школьницы на репетиции ко Дню знаний

KP.RU: проблемы с сердцем стали причиной смерти девятиклассницы в Бердске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблемы с сердцем стали причиной внезапной смерти девочки во время репетиции 1 сентября в Бердске Новосибирской области, сообщили «КП-Новосибирск» в учебном заведении. Школьница, по данным издания, не жаловалась на здоровье.

Девочку повезли в больницу на своей машине. Была внезапная остановка сердца. Медики говорят, что так бывает в ее возрасте, — добавили в школе.

Девушке резко стало плохо перед самой репетицией. Школьники сидели на диване, но когда всех позвала педагог, одна из девочек не встала. Ее вынесли на свежий воздух, сделали искусственное дыхание, вызвали скорую. Однако врачам не удалось спасти подростку жизнь.

Ранее стало известно о смерти пассажирки поезда Волгоград — Москва после двух недель комы. Женщина потеряла сознание в поезде по пути домой. Пассажиры сразу же вызвали скорую помощь, но прибывшие медики не смогли определить, что у женщины случился инсульт. В итоге пассажирка впала в кому, по приезде в Москву ее госпитализировали. Врачи больше двух недель боролись за жизнь Елены, но она скончалась, так и не приходя в сознание.

