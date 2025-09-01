Стали известны детали смерти школьницы на репетиции ко Дню знаний

Проблемы с сердцем стали причиной внезапной смерти девочки во время репетиции 1 сентября в Бердске Новосибирской области, сообщили «КП-Новосибирск» в учебном заведении. Школьница, по данным издания, не жаловалась на здоровье.

Девочку повезли в больницу на своей машине. Была внезапная остановка сердца. Медики говорят, что так бывает в ее возрасте, — добавили в школе.

Девушке резко стало плохо перед самой репетицией. Школьники сидели на диване, но когда всех позвала педагог, одна из девочек не встала. Ее вынесли на свежий воздух, сделали искусственное дыхание, вызвали скорую. Однако врачам не удалось спасти подростку жизнь.

