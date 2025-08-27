День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 11:44

Школьница скончалась после репетиции ко Дню знаний

В Бердске ученица девятого класса умерла после репетиции к 1 Сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бердске Новосибирской области умерла школьница, которой внезапно стало плохо на репетиции к 1 Сентября, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Девочка училась в девятом классе и вместе со сверстниками готовила танцевальный номер к грядущему празднику.

По данным канала, ей стало плохо еще до начала репетиции. Сперва мать-учительница и школьники пытались оказать помощь. Однако даже врачи не смогли ее спасти. Известно, что школьница была активной, хорошо училась, занималась в военно-патриотическом клубе и ранее посещала танцевальные занятия, но прекратила их по состоянию здоровья. Причина трагедии пока не установлена.

Ранее в Дагестане подросток умер после того, как ему отказали в госпитализации из-за отсутствия денег.. Мальчика укусило насекомое, боль не утихала, но врачи потребовали оплату за лечение и не приняли его в больницу. Через неделю школьник скончался от заражения крови. Родные требуют наказать виновных и настаивают на возбуждении уголовного дела.

До этого в Каире 13-летний подросток умер после того, как съел три пачки сырой лапши. Уже через полчаса ему стало плохо: появились боли в животе, тошнота и сильная потливость. Врачи предполагают, что причиной смерти стала кишечная непроходимость.

Бердск
Новосибирская область
дети
1 сентября
подростки
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Льготы и выплаты ветеранам боевых действий в 2025 году
Погода в Москве в четверг, 28 августа: ждать ли резкое потепление и ливни
В Великобритании заявили о страхе европейцев направлять военных на Украину
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 августа, фото, видео
В Госдуме назвали наказанием распределение выпускников в село
Нутрициолог опровергла главные мифы о детоксе
«Звезд мало»: тренер Плющев заявил о нехватке мастеровитых хоккеистов в РФ
Политолог ответил, может ли Трамп начать экономическую войну с Россией
Очень важный признак плохого арбуза: как не ошибиться при выборе
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
В Кремле раскрыли главное условие для переговоров на высшем уровне
Экономист спрогнозировал рост числа получателей субсидий по ЖКУ
Уплывший на бочке россиянин пытался спасти топливо
Песков назвал предпочтительный для России способ урегулирования на Украине
В Кремле заявили о подготовке графика встреч Путина
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Киеву
В России объяснили значение первой пересадки легких свиньи человеку
Песков охарактеризовал прошедший на Аляске саммит Путина и Трампа
Песков высказался о роли Трампа в завершении конфликта на Украине
В Кремле назвали центральную тему в украинском урегулировании
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.