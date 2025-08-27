Школьница скончалась после репетиции ко Дню знаний

В Бердске Новосибирской области умерла школьница, которой внезапно стало плохо на репетиции к 1 Сентября, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Девочка училась в девятом классе и вместе со сверстниками готовила танцевальный номер к грядущему празднику.

По данным канала, ей стало плохо еще до начала репетиции. Сперва мать-учительница и школьники пытались оказать помощь. Однако даже врачи не смогли ее спасти. Известно, что школьница была активной, хорошо училась, занималась в военно-патриотическом клубе и ранее посещала танцевальные занятия, но прекратила их по состоянию здоровья. Причина трагедии пока не установлена.

Ранее в Дагестане подросток умер после того, как ему отказали в госпитализации из-за отсутствия денег.. Мальчика укусило насекомое, боль не утихала, но врачи потребовали оплату за лечение и не приняли его в больницу. Через неделю школьник скончался от заражения крови. Родные требуют наказать виновных и настаивают на возбуждении уголовного дела.

До этого в Каире 13-летний подросток умер после того, как съел три пачки сырой лапши. Уже через полчаса ему стало плохо: появились боли в животе, тошнота и сильная потливость. Врачи предполагают, что причиной смерти стала кишечная непроходимость.