Подросток скончался из-за отказа в госпитализации В Дагестане скончался подросток, медики просили у него деньги за госпитализацию

В Дагестане подросток умер из-за отказа больницы в госпитализации, так как он не смог оплатить услуги, передает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ». Через неделю после этого мальчик скончался из-за заражения крови.

По данным канала, подростка укусило неизвестное насекомое. В травмпункте медики предположили перелом и рекомендовали подростку обратиться в центральную районную больницу. Тем не менее боль продолжала мучить пациента, а обезболивающие не давали результатов. Как сообщает канал, медицинские работники запросили оплату за госпитализацию, а когда не получили ее, отказали мальчику в медицинской помощи.

Родственники школьника выступили с требованием привлечь к ответственности виновных в произошедшем и возбудить уголовное дело.

Ранее в Волгограде пациентка обратилась в поликлинику из-за недомогания, но получила от врача заключение, что ее состояние связано с климаксом и не представляет опасности. Позднее выяснилось, что у женщины в груди пошли метастазы и растет новая опухоль.

До этого в больнице Сан-Маурицио в Больцано двое недоношенных младенцев погибли из-за инфекции. Расследование началось после того, как выяснилось, что причиной заражения могло стать моющее средство для детской посуды.