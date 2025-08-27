День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 11:36

Подросток скончался из-за отказа в госпитализации

В Дагестане скончался подросток, медики просили у него деньги за госпитализацию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Дагестане подросток умер из-за отказа больницы в госпитализации, так как он не смог оплатить услуги, передает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ». Через неделю после этого мальчик скончался из-за заражения крови.

По данным канала, подростка укусило неизвестное насекомое. В травмпункте медики предположили перелом и рекомендовали подростку обратиться в центральную районную больницу. Тем не менее боль продолжала мучить пациента, а обезболивающие не давали результатов. Как сообщает канал, медицинские работники запросили оплату за госпитализацию, а когда не получили ее, отказали мальчику в медицинской помощи.

Родственники школьника выступили с требованием привлечь к ответственности виновных в произошедшем и возбудить уголовное дело.

Ранее в Волгограде пациентка обратилась в поликлинику из-за недомогания, но получила от врача заключение, что ее состояние связано с климаксом и не представляет опасности. Позднее выяснилось, что у женщины в груди пошли метастазы и растет новая опухоль.

До этого в больнице Сан-Маурицио в Больцано двое недоношенных младенцев погибли из-за инфекции. Расследование началось после того, как выяснилось, что причиной заражения могло стать моющее средство для детской посуды.

подростки
смерти
Дагестан
медицина
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в четверг, 28 августа: ждать ли резкое потепление и ливни
В Великобритании заявили о страхе европейцев направлять военных на Украину
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 августа, фото, видео
В Госдуме назвали наказанием распределение выпускников в село
Нутрициолог опровергла главные мифы о детоксе
«Звезд мало»: тренер Плющев заявил о нехватке мастеровитых хоккеистов в РФ
Политолог ответил, может ли Трамп начать экономическую войну с Россией
Очень важный признак плохого арбуза: как не ошибиться при выборе
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
В Кремле раскрыли главное условие для переговоров на высшем уровне
Экономист спрогнозировал рост числа получателей субсидий по ЖКУ
Уплывший на бочке россиянин пытался спасти топливо
Песков назвал предпочтительный для России способ урегулирования на Украине
В Кремле заявили о подготовке графика встреч Путина
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Киеву
В России объяснили значение первой пересадки легких свиньи человеку
Песков охарактеризовал прошедший на Аляске саммит Путина и Трампа
Песков высказался о роли Трампа в завершении конфликта на Украине
В Кремле назвали центральную тему в украинском урегулировании
ChatGPT введет новую функцию из-за трагедии с подростком
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.