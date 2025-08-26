Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Школьник съел сухую лапшу и умер через полчаса

В Каире 13-летний мальчик умер после употребления трех пачек незаваренной лапши

В египетском Каире 13-летний мальчик скоропостижно умер после того, как съел три пачки незаваренной лапши, передает издание Daily Mail. По данным издания, подросток после такого приема пищи почувствовал себя плохо уже через полчаса. У него были жалобы на сильные боли в животе, потливость и тошноту.

Позже было подтверждено, что причиной смерти стали либо острые проблемы с кишечником, либо непроходимость пищеварительного тракта из-за употребления большого количества сырой лапши, — сказано в материале.

Ранее в Южной Каролине 12-летний мальчик скончался от редкой и смертельно опасной инфекции, вызванной бактерией Naegleria fowleri, которая может вызвать опасное воспаление головного мозга. В народе его называют «пожирателем мозга». Заражение, вероятно, произошло во время купания в озере Мюррей.

До этого жительнице Уфы понадобилась помощь врачей с извлечением откусанного огурца из заднего прохода. 20-летнюю девушку с жалобой на острую боль и спазмы привел в приемное отделение ее молодой человек.

