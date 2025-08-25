Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 13:52

Врачи достали откусанный огурец из россиянки

Врачи извлекли из заднего прохода жительницы Уфы откусанный огурец

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительнице Уфы понадобилась помощь врачей с извлечением откусанного огурца из заднего прохода, передает Telegram-канал «Поток». По данным источника, 20-летнюю девушку с жалобой на острую боль и спазмы привел в приемное отделение ее молодой человек.

Мужчина признался, инцидент произошел во время интима. Врачи аккуратно извлекли овощ и порекомендовали уфимке есть каши и супы.

Ранее нетрезвый 30-летний уфимец вставил в анус четыре пальчиковые батарейки, однако вытащить их ему не удалось, пришлось обращаться к медикам. По словам мужчины, дома он выпил три банки пива и решил «получить заряд бодрости». Врач поставил ему диагноз «эрозия прямой кишки». После извлечения инородных тел пациенту прописали свечи, диету, повторное обследование и покой.

До этого также в Уфе медики спасли местного жителя, в заднем проходе у которого обнаружили ершик. Пострадавший не смог объяснить, как в нем оказался данный инородный предмет.

В Одессе 14-летний школьник засунул себе в анус вантуз и не смог его достать. Подросток объяснил, что сделал это в экспериментальных целях.

