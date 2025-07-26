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26 июля 2025 в 13:56

Школьник скончался после купания в озере с «пожирателем мозга»

Mirror: пожирающая мозг амеба погубила подростка, искупавшегося в озере

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Южной Каролине 12-летний мальчик скончался от редкой и смертельно опасной инфекции, вызванной бактерией Naegleria fowleri, передает Mirror. Заражение, вероятно, произошло во время купания в озере Мюррей.

Naegleria fowleri — это одноклеточный организм, который может вызвать опасное воспаление головного мозга. В народе его называют «пожирателем мозга», сообщает издание. Хотя озеро является популярным местом для отдыха и ежегодно привлекает множество туристов, никаких предупреждений о возможных рисках заражения не было предоставлено.

По словам родственников, ребенок мужественно боролся с недугом, хотя болезнь протекала тяжело. Лечение потребовало значительных финансовых затрат, и для поддержки семьи был организован сбор пожертвований.

Согласно данным Mail Online, с 1962 по 2023 год в США было зарегистрировано 164 случая заражения Naegleria fowleri. Из них только четверо выжили.

Ранее в Подмосковье мужчина сломал шею при неудачном нырке в озеро. Местный житель был доставлен в Коломенскую больницу с «травмой ныряльщика». У пострадавшего был диагностирован перелом шейного позвонка, который сдавил спинной мозг. Мужчине грозил паралич. Нейрохирурги провели операцию по удалению сломанного позвонка и освобождению спинного мозга, заменив удаленный участок аутотрансплантатом. Больной был выписан и теперь может передвигаться самостоятельно.

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