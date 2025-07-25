Житель Подмосковья чуть не остался инвалидом после купания в озере

Житель Подмосковья чуть не остался инвалидом после купания в озере Житель Подмосковья неудачно нырнул в озеро и сломал шею

Мужчина неудачно нырнул в озеро и сломал шею в Подмосковье, медикам пришлось экстренно спасать пострадавшего от паралича, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, 32-летнего местного жителя доставили в Коломенскую больницу с «травмой ныряльщика».

Пострадавшему сдавило спинной мозг из-за перелома шейного позвонка. Мужчине грозил паралич. Нейрохирурги провели трехчасовую операцию, удалив сломанный позвонок и освободив спинной мозг. Удаленный участок заменили аутотрансплантатом. Пациента выписали уже через несколько дней, он уже может ходить.

Ранее стало известно, что во время Универсиады в немецком Эссене после падения был введен в медикаментозную кому итальянский гимнаст Лоренцо Боничелли. Он получил серьезную травму шеи. 23-летнего Боничелли унесли с помоста на носилках и доставили в университетскую клинику после оказания неотложной помощи. Вслед за инцидентом национальная сборная Италии приняла решение прекратить участие в турнире.

До этого двое прокуроров и их помощник с секретарем утонули в реке Пьяна в Нижегородской области. По данным источника, все четверо катались на служебном УАЗе и отмечали день рождения одного из участников компании, чья должность не раскрывается. Предварительно, они упали в воду вместе с транспортным средством.