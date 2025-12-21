Новый год-2026
21 декабря 2025 в 21:27

Путин объяснил важность урегулирования госграниц в Центральной Азии

Путин: урегулирование госграниц в Центральной Азии дает возможности

Владимир Путин
Урегулирование вопроса государственных границ в Центральной Азии дает новые возможности, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения Международной премии мира имени Льва Толстого, трансляцию вела пресс-служба Кремля. По его словам, речь идет о наращивании экономических связей и привлечении новых инвестиций.

Урегулирование вопроса госграницы также открывает дополнительные возможности для дальнейшего наращивания многосторонних экономических связей, запуска инфраструктурных и производственных проектов, привлечения новых инвестиций, — сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил, что РФ заинтересована в интенсивном и всестороннем развитии связей с государствами — членами Евразийского экономического союза. Президент выразил уверенность, что все присутствующие лидеры разделяют этот подход.

Кроме того, Путин заявил, что Евразийский экономический союз утвердился в качестве одного из самодостаточных центров формирующейся многополярной мировой системы. Он подчеркнул, что сотрудничество внутри объединения продолжает последовательно развиваться.

