19 февраля 2026 в 01:20

В Израиле объявили высшую степень готовности к войне

N12: система безопасности Израиля ввела высшую степень готовности к войне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В системе безопасности Израиля объявили высшую степень готовности, сообщает телеканал N12. Журналисты отметили, что 18 февраля, в среду, спасательные службы получили указания: «Будьте готовы к войне».

В материале говорится, что если Соединенные Штаты атакуют Иран, то Израиль присоединится к американским союзникам. Официальные лица, как отметили авторы статьи, считают американский удар неминуемым.

Ранее выяснилось, что иранская делегация на переговорах с США заявила о готовности приостановить обогащение урана и передать часть своих запасов другой стране, например России. Кроме того, они выразили желание наладить деловые отношения с американской стороной.

До этого президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху дал принципиальное согласие на атаки еврейского государства по иранской ракетной программе. Американский лидер пообещал поддержать действия Израиля, если Вашингтону и Тегерану не удастся заключить новое соглашение. Среди американских военных и в разведывательных кругах уже приступили к обсуждению формата возможной поддержки израильских операций.

