15 февраля 2026 в 11:53

Эти маринованные яйца в соевом рассоле стали моей любимой закуской — блюдо, которое способно удивлять

Фото: D-NEWS.ru
Эта закуска доказывает, что для кулинарного волшебства не нужны сложные ингредиенты. Простые яйца за ночь в ароматном маринаде превращаются в изысканное блюдо, которое украсит любой стол.

Отвариваю 6–8 яиц в течение 6 минут после закипания для получения кремового желтка, затем сразу перекладываю их в ледяную воду — это поможет легко очистить скорлупу и остановит процесс приготовления. Для маринада смешиваю в банке 200 мл соевого соуса, 200 мл воды, 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. яблочного уксуса, 1 ч. л. хлопьев чили, 1 ст. л. кунжута, добавляю 50 г нарезанного зеленого лука и 2 измельченных зубчика чеснока.

Очищенные яйца опускаю в маринад, сверху накрываю их бумажной салфеткой, чтобы они полностью погрузились в жидкость и равномерно пропитались. Закрываю банку крышкой и убираю в холодильник минимум на 12 часов, а лучше на сутки — чем дольше, тем насыщеннее будет вкус.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
закуски
яйца
Азия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
