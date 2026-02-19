Иран предупредил о ракетных запусках на юге страны

Иран намерен провести ракетные испытания на юге страны в четверг, 19 февраля, информирует Reuters. В материале говорится, что об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США.

Запуски пройдут в промежуток времени с 3:30 по 13:30 по Гринвичу, что соответствует 6:30−16:30 мск. В это время над Ираном будет закрыт для полетов участок воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что военные катера Ирана приблизились к танкеру под флагом США в Ормузском проливе и потребовали остановить судно. Уточняется, что оно продолжило движение. Танкер не заходил в воды Ирана. Судно продолжило путь к месту назначения в Бахрейне.

До этого неназванные американские чиновники заявили, что Иран готов свернуть или приостановить свою ядерную программу в качестве крупной уступки США. Однако в приоритете у Тегерана — ранее предложенный Вашингтоном проект регионального консорциума по производству ядерной энергии.

Тем временем американский лидер Дональд Трамп предупредил, что отсутствие договоренностей с Ираном будет иметь негативные последствия. Он подчеркнул, что не может с уверенностью гарантировать достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном.