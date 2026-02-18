Генпрокуратура отказалась от иска об изъятии цементных заводов на Кубани

Генпрокуратура подала ходатайство об отказе от иска об изъятии активов компании «Актуальные инвестиции», следует из данных на сайте картотеки Арбитражного суда Краснодарского края. Под контролем этой структуры находятся цементные заводы «Новоросцемент» и «Верхнебаканский цементный завод».

Стоимость спорных активов оценивается примерно в 45 млрд рублей, а к процессу привлечен владелец Лев Кветной. Окончательное решение по делу пока не принято.

Ранее суд обратил в доход государства агрохолдинг «Алтайагроснаб» стоимостью более 10 млрд рублей, который принадлежал бывшему руководителю Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора Андрею Фролову, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. По данным ведомства, Новосибирский областной суд поддержал апелляцию надзорного органа.

До этого Генпрокуратура потребовала через суд обратить в доход государства имущество экс-заместителя губернатора Краснодарского края Анны Миньковой на сумму 330 млн рублей. Проверка показала, что чиновница оформляла активы на родственников, чтобы скрыть их от государства.