18 февраля 2026 в 23:46

Кадыров рассказал, как разрешились разногласия с Керимовым

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: kremlin.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отношения с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым восстановлены. Ранее возникшее недопонимание разрешено при помощи личной встречи в Москве, уточнил он в Telegram-канале.

Кадыров написал, что с Керимовым его всегда связывали дружеские отношения. По его словам, в Москве они поговорили, поняли точки зрения друг друга и пожали руки.

Ранее Кадыров помирился с Керимовым, находясь в Кремле по приглашению президента России Владимира Путина. Об этом рассказал главный муфтий, председатель управления мусульман шейх Равиль Гайнутдин в видеообращении, появившемся на сайте Духовного управления мусульман России. Он заверил, что стороны пришли к полному согласию.

В конце января появилась информация, что Кадыров провел в Москве встречу с Керимовым. В своем Telegram-канале он охарактеризовал ее как плодотворную и заявил, что считает народы Чечни и Дагестана братскими. В опубликованном сообщении Кадыров также пожелал сенатору успехов во всех делах и начинаниях.

Рамзан Кадыров
Сулейман Керимов
Дагестан
Чечня
