Кадыров и Керимов помирились в Кремле перед началом Рамадана

Глава Чечни Рамзан Кадыров помирился с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым в Кремле по приглашению президента России Владимира Путина, заявил главный муфтий, председатель управления мусульман шейх Равиль Гайнутдин в видеообращении, появившемся на сайте Духовного управления мусульман России. По его словам, они пришли к полному согласию.

Находясь в стенах московского Кремля по приглашению нашего президента, они пришли к полному согласию и взаимопониманию, — отметил он.

В середине сентября 2024 года в московском офисе Wildberries произошла перестрелка, при которой погибли два человека и еще семеро, включая двух полицейских, получили ранения. По утверждению компании, в ее офис «была осуществлена попытка незаконного проникновения» со стороны Владислава Бакальчука и его охраны.

После этого Кадыров объявил кровную месть Керимову. В частности, он потребовал доказать, что сенатор не имеет отношения к попытке заказать его убийство.

В конце января появилась информация, что Кадыров провел в Москве встречу с Керимовым. В своем Telegram-канале он охарактеризовал ее как плодотворную и заявил, что считает народы Чечни и Дагестана братскими. В опубликованном сообщении Кадыров также пожелал сенатору успехов во всех делах и начинаниях.