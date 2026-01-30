Зимняя Олимпиада — 2026
Кадыров встретился с дагестанским сенатором

Кадыров встретился в Москве с сенатором Керимовым

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Артем Геодакян/РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров провел в Москве встречу с сенатором Сулейманом Керимовым. В своем Telegram-канале он охарактеризовал встречу как плодотворную и заявил, что считает народы Чечни и Дагестана братскими. В опубликованном сообщении Кадыров также пожелал сенатору успехов во всех делах и начинаниях.

Провел плодотворную встречу с братом, сенатором Российской Федерации Сулейманом Керимовым в Москве. Считаю, народ Чечни и народ Дагестана братья, как и мы,написал глава республики.

Ранее Кадыров заявлял, что переговоры с Украиной в сложившейся ситуации не приведут ни к какому результату. По его словам, специальную военную операцию необходимости довести до конца. Он прибыл в Кремль как член российской делегации на переговорах президента России Владимира Путина с лидером ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника утверждало, что российский бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов якобы владел долей в компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.

