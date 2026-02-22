Зимняя Олимпиада — 2026
ВСУ открыли огонь по Каменке-Днепровской в Запорожской области

Балицкий заявил, что ВСУ начали артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской

ВС Украины ВС Украины Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Информации о пострадавших пока не поступало. Балицкий подчеркнул, что риск повторных атак сохраняется.

Идет артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской со стороны ВСУ. Зафиксировано не менее 10 взрывов. Информации о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении.

Ранее Балицкий назвал атаки ВСУ на школы в Васильевке и Энергодаре террористическими актами и попыткой запугивания мирных жителей. Он заявил, что Киев намеренно бьет по детским учреждениям, и за каждым нападением последует наказание.

До этого в Минобороны России сообщили, что за последние сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили семь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и 326 беспилотников, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Помимо этого в ведомстве отметили, что было нейтрализовано пять управляемых авиационных бомб.

