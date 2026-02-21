Балицкий назвал атаки ВСУ на школы чистым террором

Атаки ВСУ на учебные учреждения Запорожской области являются чистым террором и запугиванием населения, заявил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. Противник атаковал школы в городах Васильевка и Энергодар.

Киевский режим целенаправленно бьет по детским учреждениям. Это чистый террор против нашего будущего, запугивание мирных жителей. За каждым таким ударом последует справедливое возмездие, — написал он.

Тем временем появилась информация, что российские войска освободили населенный пункт Карповка в Донецкой Народной Республике. Успеха удалось добиться подразделениям группировки войск «Запад».

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Удмуртию при помощи дронов-камикадзе FP-1 с ретрансляторами связи для увеличения дальности полета. Беспилотники запускались из районов Харькова и Чернигова, преодолев расстояние более 1,7 тыс. километров.

Утром 21 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России. Так, 24 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 — над Крымом, по девять сбили над Курской и Ростовской областями.