21 февраля 2026 в 12:56

Балицкий назвал атаки ВСУ на школы чистым террором

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Атаки ВСУ на учебные учреждения Запорожской области являются чистым террором и запугиванием населения, заявил в Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий. Противник атаковал школы в городах Васильевка и Энергодар.

Киевский режим целенаправленно бьет по детским учреждениям. Это чистый террор против нашего будущего, запугивание мирных жителей. За каждым таким ударом последует справедливое возмездие, написал он.

Тем временем появилась информация, что российские войска освободили населенный пункт Карповка в Донецкой Народной Республике. Успеха удалось добиться подразделениям группировки войск «Запад».

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Удмуртию при помощи дронов-камикадзе FP-1 с ретрансляторами связи для увеличения дальности полета. Беспилотники запускались из районов Харькова и Чернигова, преодолев расстояние более 1,7 тыс. километров.

Утром 21 февраля пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами России. Так, 24 БПЛА уничтожили над территорией Краснодарского края, 13 — над Крымом, по девять сбили над Курской и Ростовской областями.

