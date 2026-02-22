Зимняя Олимпиада — 2026
Бывшая супруга Галущенко связалась с партнером из «Райского досье»

Экс-жена Галущенко открыла фирму с фигурантом офшорного дела

Герман Галущенко Герман Галущенко Фото: Ruslan Kanuka/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывшая жена экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко Ольга Богданова зарегистрировала в Женеве компанию B.A.G. SARL вместе с финансистом, чьи фирмы фигурировали в расследовании об офшорных схемах под названием «Райское досье», сообщает РИА Новости. Речь идет о финансисте Жероме Айозе, который указан президентом компании Богдановой и лицом с правом подписи.

Как пишет агентство, финансист Жером Айоз является партнером женевской CMSCO SA (ранее Comatrans SA), работающей в сфере международных финансовых операций. Ранее он также руководил мальтийской Premium Steel & Commodities Trading Limited.

Обе структуры упоминались в «Райском досье» — крупном журналистском расследовании 2017 года, посвященном офшорным схемам и выводу средств за рубеж. Оно разоблачило схемы систематического уклонения от уплаты налогов известными международными корпорациями. В скандальном досье фигурируют имена 68 украинцев, включая бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Тем временем Comatrans SA ранее фигурировала в расследовании НАБУ по делу о завышении стоимости дорожных работ в Одессе и возможном выводе денег через офшоры. Согласно данным Бюро, в 2021–2025 годах в пользу Галущенко могло быть отмыто около $12 млн (924 млн рублей): более $7,4 млн поступили на счета фонда, а почти $4 млн были выданы наличными в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что бизнесмен и друг президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич через свои связи в высших органах власти обеспечивал сохранение ключевой роли Галущенко в правительстве страны. По данным следствия, подконтрольные экс-министру лица также оставались в кабмине благодаря покровительству сверху. Такой подход обеспечивал устойчивость преступной схемы.

