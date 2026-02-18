«Черная вдова», иск от Тиммы, проблемы с алкоголем: как живет Анна Седокова

Родственники погибшего баскетболиста Яниса Тиммы подали иск о разделе имущества к его бывшей жене певице Анне Седоковой. Что об этом известно, как она может избавиться от шлейфа черной вдовы?

Судебные иски и раздел имущества

Иск о разделе имущества к Седоковой поступил в Хорошевский суд Москвы.

«В суд поступил иск к Седоковой А. о разделе совместно нажитого имущества. Истцами выступают Оша С., Тимма А., Тимма Р.», — сказано в сообщении.

Адвокат Александр Бенхин заявил, что Седокова рискует лишиться половины имущества, нажитого в браке с погибшим баскетболистом Янисом Тиммой. По его словам, по итогам суда артистка может поделить накопления с родителями спортсмена.

«Из реальных возможностей — родители могут претендовать на имущество, так как они являются наследниками первой очереди, наряду с самой Седоковой. Даже если есть завещание, в котором он родителей обделил, и они при этом смогут доказать, что зависели от него при жизни, то в этом случае суд может принудительно выделить 50% от того, что им было бы положено по закону», — поделился Бенхин.

Он подчеркнул, что подачу иска о разделе имущества в Москве можно рассматривать как проявление популизма, поскольку он был инициирован не в Латвии, где Янис Тимма имел гражданство, и не в США, где находится имущество. По мнению адвоката, это делается для того, чтобы привлечь внимание к ситуации, и эта цель была достигнута.

«То, что касается первой супруги Тиммы (Саны Оши. — NEWS.ru), там все сложнее. Она ни на что не имеет права, по сути, не является наследником никакой очереди. Но она может действовать в интересах общего ребенка, и тогда он является наследником первой очереди, и все в точности как с родителями. Я думаю, что [иск] это способ давления на Седокову, чтобы она пошла на переговоры и досудебно заключила соглашение», — заключил Бенхин.

PR-менеджер Седоковой не стала комментировать информацию о поданном иске. В беседе с NEWS.ru она отметила, что сторона артистки пока никак не обозначила свою позицию относительно претензий.

«Спасибо за внимание к личности Анны [Седоковой], но мы на эту тему [с исковым заявлением к артистке] комментариев не даем», — сказала представитель певицы.

«Черная вдова»

Продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что Седокова способна улучшить свою репутацию через творческую деятельность. По его словам, со временем создание нового контента позволит устранить негативные последствия, связанные с уходом из жизни Яниса Тиммы.

«Шлейф черной вдовы, мне кажется, прикрепился к Анне на долгие годы. Мне кажется, так быстро от этого пятна не избавиться. И, по сути, сейчас в информационном пространстве она все больше появляется именно с этой темой. Интерес к ее деятельности отходит на второй план. Она как раз-таки может воспользоваться этим инструментом, именно обратить внимание аудитории больше на свое творчество. Ей надо выпускать больше контента, коллабораций с артистами, самой участвовать в мероприятиях, может быть, в шоу-проектах, чтобы переключить внимание аудитории с негативной повестки на непосредственно творческую составляющую», — поделился Рудченко.

Проблемы с алкоголем

«Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Свита короля» сообщила, что певица Анна Седокова якобы начала злоупотреблять алкоголем. Как пишет издание, о пагубной привычке артистки рассказала приятельница знаменитости.

В публикации говорится, что в жизни Седоковой не заканчивается черная полоса. По словам источника, певица постоянно посещает вечеринки, чтобы отвлечься от проблем. Как правило, подобные мероприятия не обходятся без спиртных напитков. В материале сказано, что раньше Седокова отказывалась выпивать, а теперь, по данным инсайдера, «ни одного бокала не пропускает».

