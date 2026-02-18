Адвокат ответил, могут ли родные Тиммы отсудить имущество у Седоковой

Певица Анна Седокова рискует лишиться половины имущества, нажитого в браке с погибшим баскетболистом Янисом Тиммой, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, по итогам суда артистка может поделить накопления с родителями спортсмена.

Из реальных возможностей — родители могут претендовать на имущество, так как они являются наследниками первой очереди, наряду с самой Седоковой. Даже если есть завещание, в котором он родителей обделил, и они при этом смогут доказать, что зависели от него при жизни, то в этом случае суд может принудительно выделить 50% от того, что им было бы положено по закону, — поделился Бенхин.

Он подчеркнул, что подачу иска о разделе имущества в Москве можно рассматривать как проявление популизма, поскольку он был инициирован не в Латвии, где Янис Тимма имел гражданство, и не в США, где находится имущество. По мнению адвоката, это делается для того, чтобы привлечь внимание к ситуации, и эта цель была достигнута.

То, что касается первой супруги Тиммы [Саны Оши], там все сложнее. Она ни на что не имеет права, по сути, не является наследником никакой очереди. Но она может действовать в интересах общего ребенка, и тогда он является наследником первой очереди, и все в точности как с родителями. Я думаю, что [иск] это способ давления на Седокову, чтобы она пошла на переговоры и досудебно заключила соглашение, — заключил Бенхин.

Ранее сообщалось, что родственники Тиммы обратились в суд для раздела имущества с Седоковой. Иск был направлен в Хорошевский суд Москвы. В числе истцов оказалась первая жена баскетболиста.