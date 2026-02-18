Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 12:17

Адвокат ответил, могут ли родные Тиммы отсудить имущество у Седоковой

Адвокат Бенхин: Седокова может потерять половину общего с Тиммой имущества

Анна Седокова Анна Седокова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Анна Седокова рискует лишиться половины имущества, нажитого в браке с погибшим баскетболистом Янисом Тиммой, заявил NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, по итогам суда артистка может поделить накопления с родителями спортсмена.

Из реальных возможностей — родители могут претендовать на имущество, так как они являются наследниками первой очереди, наряду с самой Седоковой. Даже если есть завещание, в котором он родителей обделил, и они при этом смогут доказать, что зависели от него при жизни, то в этом случае суд может принудительно выделить 50% от того, что им было бы положено по закону, — поделился Бенхин.

Он подчеркнул, что подачу иска о разделе имущества в Москве можно рассматривать как проявление популизма, поскольку он был инициирован не в Латвии, где Янис Тимма имел гражданство, и не в США, где находится имущество. По мнению адвоката, это делается для того, чтобы привлечь внимание к ситуации, и эта цель была достигнута.

То, что касается первой супруги Тиммы [Саны Оши], там все сложнее. Она ни на что не имеет права, по сути, не является наследником никакой очереди. Но она может действовать в интересах общего ребенка, и тогда он является наследником первой очереди, и все в точности как с родителями. Я думаю, что [иск] это способ давления на Седокову, чтобы она пошла на переговоры и досудебно заключила соглашение, — заключил Бенхин.

Ранее сообщалось, что родственники Тиммы обратились в суд для раздела имущества с Седоковой. Иск был направлен в Хорошевский суд Москвы. В числе истцов оказалась первая жена баскетболиста.

имущество
суды
Анна Седокова
Янис Тимма
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Когда припирает»: Захарова связала дело Навального с файлами Эпштейна
Дроны и ракеты ВС России превратили ключевые тылы ВСУ в пепелище
В ЦСР заявили о критическом сужении «очагов роста» в промышленности
Диетолог дала советы по приготовлению низкокалорийных блинов
Налет на Чувашию, 18-летний террорист, блэкаут: ВСУ атакуют РФ 18 февраля
В Совфеде раскрыли, кто стоит за делегацией Украины в Женеве на самом деле
Захарова напомнила Польше о помощи от «истекавшего кровью» Советского Союза
В Совфеде объяснили нежелание Зеленского завершать конфликт
Водитель мусоровоза не заметил 15-летнюю девушку и наехал на нее
Стало известно, как долго проходил второй раунд переговоров в Женеве
«Похоже на 1937-й год»: политолог о миротворческих усилиях Трампа
Диетолог перечислила супы, которые могут навредить организму
Волочкова рассказала о романе с Марчелом Абабием
Обделенным подарками на Олимпиаде-2026 россиянам вручат гаджеты
«Заражение возможно»: в Европе забили тревогу из-за угрозы опасного вируса
Европа потребовала от Украины отремонтировать «Дружбу»
В ЦСР дали прогноз по росту российской экономики на 2026 год
Забил ножом, обрезал волосы и облил зеленкой: сталкер убил россиянку в ОАЭ
«Тебе не стыдно»: муж Орбакайте возмутился «недорогим» шопингом жены
В стране Восточной Европы забили тревогу из-за нехватки нефти
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.