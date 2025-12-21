«Любит овсянку»: MARGO раскрыла, как познакомилась с Лепсом Певица MARGO рассказала, что познакомилась с Лепсом в гостях у Киркорова

Певица MARGO (настоящее имя — Марго Овсянникова) на новогодней елке «Бал волшебных сказок» от Radio Monte Carlo рассказала, что познакомилась с артистом Григорием Лепсом на дне рождения у коллеги по цеху Филиппа Киркорова. Девушка пошутила, что Лепс любит овсянку, а ее фамилия — Овсянникова.

Я заранее узнала, что Григорий Лепс любит овсянку. Я говорю: «Григорий, я слышала, вы любите овсянку, а я Марго Овсянникова, приятно познакомиться». Так мы и познакомились, — сказала Марго.

Певица также рассказала о дружбе с моделью Авророй Кибой. Она подчеркнула, что стала больше общаться с Лепсом, когда он вступил в отношения с девушкой.

Ранее MARGO заявила, что подготовила дуэт с новым американским рэпером. Девушка, которая ранее выпустила песню с Lil Pump, не стала раскрывать имени коллеги, но добавила, что он очень похож на нее — такой же сумасшедший и забавный.

До этого Киркоров рассказал, что экспрессивность MARGO — это ее главный козырь, который никого не оставляет равнодушным. Таким образом он поддержал свою подопечную после того, как продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал ее трек «Кукареку». Поп-король также провел параллель между MARGO и американской певицей Мадонной, отметив трудолюбие обеих артисток.