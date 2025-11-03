Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 14:43

«Сумасшедший, забавный»: MARGO записала трек с секретным рэпером из США

Певица MARGO анонсировала новую песню в дуэте с рэпером из США

Маргарита Овсянникова (Margo) Маргарита Овсянникова (Margo) Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости

Певица MARGO (настоящее имя — Марго Овсянникова) заявила, что подготовила дуэт с новым американским рэпером. Девушка, которая ранее выпустила песню с Lil Pump, не стала раскрывать имени коллеги, но добавила, что он очень похож на нее — такой же сумасшедший и забавный, передает Super.ru.

Он очень похож на меня в чем-то: такой сумасшедший, забавный. Правда, у него нос маленький, а у меня — длинный. Мы даже сравнивали носы, когда созванивались, — поделилась MARGO.

Ранее артист Филипп Киркоров заявил, что экспрессивность MARGO — это ее главный козырь, который никого не оставляет равнодушным. Таким образом он поддержал свою подопечную после того, как продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал ее трек «Кукареку». Поп-король также провел параллель между MARGO и американской певицей Мадонной, отметив трудолюбие обеих артисток.

До этого сообщалось, что Овсянникова может представить Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение» в 2026 году. Источник из Министерства культуры РФ отметил, что многие сотрудники ведомства поддерживают творчество и деятельность певицы.

