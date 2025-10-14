Киркоров заступился за свою эпатажную подопечную

Экспрессивность певицы MARGO (настоящее имя — Марго Овсянникова) — это ее главный козырь, который никого не оставляет равнодушным, заявил артист Филипп Киркоров в беседе с «Пятым каналом». Таким образом он поддержал свою подопечную после того, как продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал ее трек «Кукареку». Поп-король также провел параллель между MARGO и американской певицей Мадонной, отметив трудолюбие обеих артисток.

В Мадонну по большому счету никто не верил. Она не Уитни Хьюстон, как певица, не бог есть какая красавица, но она своим трудом взяла измором, покорила весь мир. MARGO — у нее очень много общего с Мадонной. Она очень много работает, очень много трудится, — прокомментировал Киркоров.

Певец рассказал, что его дочь Алла-Виктория обожает творчество MARGO. Он также отметил, что у певицы есть множество поклонников среди молодых людей. Помимо этого, Киркоров подчеркнул, что ничего не видит плохого в кукарекании. По его словам, это «лучше, чем бегать по подворотням».

Ранее сообщалось, что Овсянникова может представить Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение» в 2026 году. Источник из Министерства культуры РФ отметил, что многие сотрудники ведомства поддерживают творчество и деятельность певицы.