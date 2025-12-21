«Мы обсудим»: помощник Путина высказался о сигналах США по Украине Ушаков: Россия оценит сигналы от США по Украине

Россия проанализирует возможные сигналы, которые привезет из США специальный представитель президента Кирилл Дмитриев, чтобы определить, какие из них приемлемы, а какие — категорически нет, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он уточнил, что американская сторона передала сообщения, полученные ею от европейцев и украинцев.

Он (Дмитриев. — NEWS.ru) привезет какие-то сигналы, которые американцы получили от европейцев и от украинцев. И мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять, — сказал помощник президента.

Ранее Ушаков заявил, что правки, вносимые Киевом и Евросоюзом в мирный план, не способствуют согласию. Он также отметил, что предложение о проведении трехсторонней встречи экспертов России, США и Украины всерьез не рассматривалось.

Кроме того, помощник президента России подчеркнул, что для продвижения в украинском урегулировании требуется соблюдение ранее достигнутых сторонами договоренностей. В качестве примера он привел диалог между Российской Федерацией и Соединенными Штатами, состоявшийся на Аляске.