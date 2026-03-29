В Кремле назвали одно «но» в переговорах с США по Украине Ушаков: предложения США по Украине интересные, но не реализуются

Предложения, которые США выдвинули по теме урегулирования конфликта на Украине, интересны и полезны, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с ИС «Вести». Однако, по его словам, эти инициативы пока не реализуются.

США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, но вот пока они не реализуются, — отметил Ушаков.

Ранее помощник главы государства подчеркивал, что Россия в международных отношениях на 100% доверяет только себе одной. По его словам, при контактах с иностранными представителями Москва опирается на принцип «доверяй, но проверяй».

До этого Ушаков заявил, что текст соглашения об урегулировании конфликта на Украине никто не готовил и не согласовывал с российской стороной. Так он ответил на вопрос о сообщениях американской стороны о достижении некоего соглашения между Москвой и Киевом.

В свою очередь президент США Дональд Трамп отметил, что достижение мирного соглашения между Россией и Украиной близко. Украинского президента Владимира Зеленского он назвал сложным собеседником.