Венгрия получила судебный иск от ЕК из-за одного запрета

ЕК подала в суд на Венгрию из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

Введенный в Венгрии запрет на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) среди несовершеннолетних «нарушает права человека», говорится в пресс-релизе ЕК. По мнению Брюсселя, венгерский закон якобы дискриминирует людей по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности и идет вразрез с ценностями ЕС. В связи с этим ЕК решила подать иск против Будапешта в Суд ЕС.

В заявлении Еврокомиссии подчеркивается, что защита детей является приоритетом для стран — членов союза. Однако, по мнению Брюсселя, положения венгерского закона не оправданы необходимостью продвижения этого фундаментального интереса.

Ранее Министерство образования США подвергло резкой критике школы Калифорнии, которые, по данным ведомства, скрывали от родителей факты смены пола их детьми. Чиновников обвинили в пособничестве «гендерным переходам» и разработке схем утаивания информации.

До этого в Министерстве информатизации Польши сообщили об изменении формулировок в свидетельствах о браке — термины «муж» и «жена» заменят на «первый супруг» и «второй супруг». Это решение позволит оформлять документы о заключении брака для однополых пар.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
В Сети появилось фото из Пермской области, где взорвалась пачка купюр
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о безалкогольном пиве
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

