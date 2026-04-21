Венгрия получила судебный иск от ЕК из-за одного запрета

Введенный в Венгрии запрет на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) среди несовершеннолетних «нарушает права человека», говорится в пресс-релизе ЕК. По мнению Брюсселя, венгерский закон якобы дискриминирует людей по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности и идет вразрез с ценностями ЕС. В связи с этим ЕК решила подать иск против Будапешта в Суд ЕС.

В заявлении Еврокомиссии подчеркивается, что защита детей является приоритетом для стран — членов союза. Однако, по мнению Брюсселя, положения венгерского закона не оправданы необходимостью продвижения этого фундаментального интереса.

