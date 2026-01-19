Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 20:27

Польша откажется от слов «муж» и «жена» в свидетельствах о браке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Определения «муж» и «жена» уберут из свидетельств о браке в Польше, сообщили РИА Новости в Министерстве информатизации страны. Отмечается, что их заменят «первый супруг» и «второй супруг», чтобы иметь возможность выдавать свидетельства о браке лицам одного пола (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Министр Кшиштоф Гавковский подписал распоряжение произвести изменения в документах, которые касаются гражданского состояния, — рассказали там.

Ранее специалист по предназначенной для гаданий «Книге перемен» Бронислав Виногродский заявил, что США каждый день становятся слабее. По его словам, в этой стране больше нет единства. Такой вывод он сделал исходя из того, что раньше в США было много разных гендеров, а Дональд Трамп, став президентом, все их отменил.

До этого суд Евросоюза обязал Польшу признавать однополые браки граждан ЕС. Как говорится в постановлении на сайте инстанции, речь идет о союзах, заключенных в другом государстве объединения.

Польша
ЛГБТ
мужья
жены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России выразил соболезнование Испании после столкновения поездов
В Словакии раскрыли, чем обернется кризис в отношениях ЕС с США
Он одевал Кеннеди и Тейлор: самые яркие кадры кутюрье Валентино Гаравани
Молдавия инициировала процедуру выхода из СНГ
Тело пропавшей малайзийской актрисы нашли в Саудовской Аравии
«За столом»: Эрдоган призвал власти Ирана к мирному решению кризиса
Бурунов, Лоза, Хакамада: кого из знаменитостей кинули на деньги аферисты
Потерявшийся пять лет назад пес вернулся к хозяевам в США
«Слишком толстый»: Эштон Кутчер признался, почему его выгнали из Gucci
В Госдуме предложили ввести особый режим в Мариуполе из-за собак
Вещие сны — это реальность: научное объяснение феномена
Предсказания на 2026 год: что говорили Ванга, Мессинг, Нострадамус и Джуна
Российский лыжник Денисов получил нейтральный статус
Президент Болгарии объявил об отставке
Вернулась править? Валиева выступит на соревнованиях, чего ждать
Алиев прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме
Россиянин потерял 10 млн рублей из-за проигрыша «Барселоны»
Польша откажется от слов «муж» и «жена» в свидетельствах о браке
Глава МВФ поставила экономике Украины неутешительный «диагноз»
Раскрываем секреты — классический рецепт заварного теста для профитролей
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.