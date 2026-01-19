Польша откажется от слов «муж» и «жена» в свидетельствах о браке

Польша откажется от слов «муж» и «жена» в свидетельствах о браке

Определения «муж» и «жена» уберут из свидетельств о браке в Польше, сообщили РИА Новости в Министерстве информатизации страны. Отмечается, что их заменят «первый супруг» и «второй супруг», чтобы иметь возможность выдавать свидетельства о браке лицам одного пола (ЛГБТ — движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Министр Кшиштоф Гавковский подписал распоряжение произвести изменения в документах, которые касаются гражданского состояния, — рассказали там.

Ранее специалист по предназначенной для гаданий «Книге перемен» Бронислав Виногродский заявил, что США каждый день становятся слабее. По его словам, в этой стране больше нет единства. Такой вывод он сделал исходя из того, что раньше в США было много разных гендеров, а Дональд Трамп, став президентом, все их отменил.

До этого суд Евросоюза обязал Польшу признавать однополые браки граждан ЕС. Как говорится в постановлении на сайте инстанции, речь идет о союзах, заключенных в другом государстве объединения.