29 января 2026 в 18:11

Скандал разгорелся из-за тайных смен пола учениками школ в США

Fox News: школы в Калифорнии скрывали от родителей информацию о смене пола детей

Школы в Калифорнии скрывали от родителей информацию о смене пола (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) их детьми, что вызвало резкую критику со стороны Министерства образования США, сообщает Fox News. Чиновники обвинили школьный персонал в содействии «гендерным переходам» и разработке стратегий сокрытия данных.

При неэффективном руководстве школьный персонал даже хвастался тем, что содействует «гендерным переходам», и делился стратегиями по сокрытию информации о детях от их родителей, — заявила министр образования США Линда МакМэхон.

Она подчеркнула, что подобная практика нарушает федеральное законодательство, а дети «принадлежат семьям», а не государству. Министерство намерено использовать все доступные правовые механизмы, чтобы привлечь штат Калифорния к ответственности и восстановить права родителей.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете проведения операций по смене пола несовершеннолетним. Инициативу поддержали 216 политиков. Большинство из них являются республиканцами.

