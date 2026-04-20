20 апреля 2026 в 12:58

В Кремле ответили на вопрос об общеевропейском настрое в отношении России

Песков: пока рано говорить о потеплении в отношениях России и Европы

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Кремль пока считает преждевременными разговоры об изменениях общеевропейского настроя в отношении России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, может ли победа коалиции Румена Радева в Болгарии и ряд других событий говорить о возможности «потепления» в отношениях, передает пресс-служба Кремля.

Я думаю, что пока преждевременно было бы делать такие широкие выводы о том, что поменяется общеевропейский климат, все-таки мы видим, что из Брюсселя идут заявления совсем иного характера, — сказал Песков.

Ранее New York Times писала, что победа партии «Прогрессивная Болгария» во главе с бывшим президентом Руменом Радевым станет плохой новостью для Киева. Профессор Софийского университета Даниел Смилов отметил, что политик, скорее всего, захочет продолжить импорт российской нефти и газа и выступит против выделения помощи Украине.

До этого Financial Times сообщила, что Радев лидирует в опросах перед парламентскими выборами. Его возможная победа вызвала беспокойство в Европарламенте: французский депутат Валери Айер назвала экс-президента потенциальным «троянским конем России в Европе», способным привести к власти лояльное Москве правительство.

Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
