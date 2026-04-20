В Кремле ответили на вопрос об общеевропейском настрое в отношении России

В Кремле ответили на вопрос об общеевропейском настрое в отношении России Песков: пока рано говорить о потеплении в отношениях России и Европы

Кремль пока считает преждевременными разговоры об изменениях общеевропейского настроя в отношении России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, может ли победа коалиции Румена Радева в Болгарии и ряд других событий говорить о возможности «потепления» в отношениях, передает пресс-служба Кремля.

Я думаю, что пока преждевременно было бы делать такие широкие выводы о том, что поменяется общеевропейский климат, все-таки мы видим, что из Брюсселя идут заявления совсем иного характера, — сказал Песков.

Ранее New York Times писала, что победа партии «Прогрессивная Болгария» во главе с бывшим президентом Руменом Радевым станет плохой новостью для Киева. Профессор Софийского университета Даниел Смилов отметил, что политик, скорее всего, захочет продолжить импорт российской нефти и газа и выступит против выделения помощи Украине.

До этого Financial Times сообщила, что Радев лидирует в опросах перед парламентскими выборами. Его возможная победа вызвала беспокойство в Европарламенте: французский депутат Валери Айер назвала экс-президента потенциальным «троянским конем России в Европе», способным привести к власти лояльное Москве правительство.