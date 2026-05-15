Путин анонсировал обширную деловую программу на ПМЭФ Путин: программа ПМЭФ в 2026 будет обширной

Деловая программа Петербургского международного экономического форума традиционно будет обширной и затронет ключевые вопросы развития экономики и бизнеса, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, форум пройдет в начале июня и будет насыщен конкретными темами, важными как для российского бизнеса, так и для зарубежных партнеров и экономики в целом, заявил он в ходе проведения специального совещания по экономическим вопросам.

Уже скоро, в начале июня пройдет Петербургский экономический форум. По традиции, его деловая программа будет весьма обширной, наполненной конкретными вопросами, важными для отечественного бизнеса, для наших зарубежных партнеров, для развития всей российской экономики, — заявил Путин.

Он предложил также обсудить основные направления, которые планируется поднять на мероприятии.

Ранее Путин назвал позитивными статистические данные за март 2026 года. Глава государства сообщил, что недавние меры и решения правительства страны начали приносить определенный положительный эффект.