Врач перечислила причины ожирения

Одной из причин ожирения и набора веса может быть генетика, предупредила врач-диетолог кандидат медицинский наук Елена Соломатина. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что причиной может стать дефицит йода, селена, витаминов С и D, витаминов группы B, магния. Лишний вес также может быть следствием недостатка сна.

В человеческом организме вырабатываются гормоны и нейромедиаторы. Например, дофамин — главный двигатель прогресса. Он синтезируется при влюбленности, командном спорте, сдаче экзаменов. Еда тоже способствует его выработке. И человек запоминает: если съесть что-то, будет счастье, — указала на еще одну причину набора веса Соломатина.

Ранее нутрициолог Ирина Меркулова заявила, что употребление переработанного мяса, в том числе колбас, сосисок, бекона и ветчины, сладких газированных напитков и магазинных соков повышает риск развития рака. По ее словам, другим негативным фактором становится чрезмерное использование жирных соусов и промышленных приправ.