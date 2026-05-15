День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 15:06

Врач перечислила причины ожирения

Врач Соломатина: генетика может приводить к ожирению

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Одной из причин ожирения и набора веса может быть генетика, предупредила врач-диетолог кандидат медицинский наук Елена Соломатина. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что причиной может стать дефицит йода, селена, витаминов С и D, витаминов группы B, магния. Лишний вес также может быть следствием недостатка сна.

В человеческом организме вырабатываются гормоны и нейромедиаторы. Например, дофамин — главный двигатель прогресса. Он синтезируется при влюбленности, командном спорте, сдаче экзаменов. Еда тоже способствует его выработке. И человек запоминает: если съесть что-то, будет счастье, — указала на еще одну причину набора веса Соломатина.

Ранее нутрициолог Ирина Меркулова заявила, что употребление переработанного мяса, в том числе колбас, сосисок, бекона и ветчины, сладких газированных напитков и магазинных соков повышает риск развития рака. По ее словам, другим негативным фактором становится чрезмерное использование жирных соусов и промышленных приправ.

Здоровье
питание
ожирение
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На премии HREXPO PRO ЛЮДЕЙ 2026 представят более 100 практик управления
Раскрыта личность пострадавшего от нападения львов во Владимире
Стало известно, как россияне предпочитают делать повседневные покупки
Найдено тело ребенка, провалившегося под лед в январе
Жителю Кузбасса вынесли приговор за смертельное ДТП
«Придется сделать»: Оверчук призвал Армению сделать выбор между ЕАЭС и ЕС
Стал известен возраст кадетов, отравившихся в Красноярске
Минздрав раскрыл новые данные о пострадавших из-за атаки ВСУ на Рязань
Зять выжившего на «Титанике» россиянина основал поселок в Якутии
Трамп пригрозил забрать иранский уран силой
Суд в Петербурге освободил от налогов две квартиры РПЦ
В Татарстане спасенную лосиху отпустили в дикую природу
Затянутый в механизм карусели ребенок вернулся в реанимацию в Стерлитамаке
Стало известно, сколько детей госпитализировали в Рязани после атаки ВСУ
Гинеколог напомнил, как постоянный стресс отражается на менструальном цикле
Кинолог объяснил, почему собакам важно чистить зубы
Беременная Ксения Шойгу поделилась ближайшими спортивными планами
Космонавт объяснил, почему россияне переносят невесомость лучше американцев
VK интегрировал рекламу в единую Discovery-платформу
Психолог ответил, как бороться с пассивной агрессией в Сети
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.