Найдено тело ребенка, провалившегося под лед в январе СК: в Брянске нашли тело второго ребенка, провалившегося под лед 20 января

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области сообщают об обнаружении в реке Десне тела второго малолетнего ребенка, провалившегося 20 января 2026 года под лед. Следователем назначены судебные экспертизы для установления обстоятельств произошедшего, — заявили в СК.

8 февраля 2026 года было найдено тело первого мальчика. Расследование уголовного дела по факту происшествия с двумя малолетними детьми продолжается.

Поисково-спасательная операция продолжалась с 20 января 2026 года, когда два ребенка катались на ватрушке с крутого берега в Бежицком районе и оказались на тонком льду. По информации очевидцев, они выскочили на полынью. Власти тогда охарактеризовали масштаб поисков как беспрецедентный, к работе были привлечены водолазы и другие специалисты.