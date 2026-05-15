Кинолог объяснил, почему собакам важно чистить зубы

Если не чистить зубы собаке, то питомец рискует столкнуться с проблемами со здоровьем, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнул, что процедура не всегда нравится животным, но это не значит, что от нее можно отказываться.

Процедура не всегда нравится собакам, и очень важно не упустить момент и приучить ее к чистке еще в раннем возрасте. Без этой процедуры визит к ветеринарному врачу однажды точно обеспечен, — пояснил кинолог.

Он обратил внимание, что пищевые изменения могут говорить о проблемах питомца с зубами. Кроме того, по словам Голубева, нужно внимательно относиться к неприятным запахам и изменению цвета зубов, а также зуду морды.

Ранее Голубев заявил, что самым опасным растением для собак в летний период является заячий ячмень, семена которого могут нанести серьезный вред здоровью животного. Голубев также отметил опасность луковичных цветов, ирисов и других растений, содержащих ядовитые вещества.