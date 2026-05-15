Историк предположил, какое решение примет Индия касаемо порта в Иране

Индия будет искать способ сохранить свою долю в проекте иранского порта Чабахар, не нарушая при этом санкций США, заявил в беседе с RTVI историк и заведующий сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии ИМЭМО РАН Петр Топычканов. При этом окончательное решение Нью-Дели зависит от двух непредсказуемых факторов.

Для Ирана Индия — самый выгодный партнер по Чабахару и другим проектам, просто с точки зрения объема индийского рынка и сложившихся связей между этими странами. [Решение зависит от двух факторов]. Первый — это продолжение конфликта в Иране и перекрытий Ормузского пролива. Второй — это траектория индийско-американских торговых переговоров, — отметил Топычканов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день морской коридор Ченнаи — Владивосток является одним из самых приоритетных проектов России и Индии. Москва и Нью-Дели крайне заинтересованы в их развитии. По словам представителя Кремля, то же касается и порта Чабахар.