02 декабря 2025 в 15:45

«Выгодный маршрут»: в Кремле отметили значимость морского коридора с Индией

Песков назвал коридор Ченнаи — Владивосток одним из самых приоритетных проектов

На сегодняшний день морской коридор Ченнаи — Владивосток является одним из самых приоритетных проектов России и Индии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва и Нью-Дели крайне заинтересованы в их развитии. По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, то же касается и порта Чабахар.

[Маршрут] Ченнаи — Владивосток на повестке дня. Это один из приоритетных проектов, и он обсуждается. Его рассматривают как очень выгодный маршрут транспортировки. И порт [Чабахар], о котором вы упомянули, я также видел его название в разных документах, — сказал Песков.

Ранее Государственная дума ратифицировала соглашение между Россией и Индией о порядке направления военных кораблей и самолетов на территорию стран. Документ регулирует не только отправку личного состава и техники, но и их материальное обеспечение.

До этого Песков заявил, что Кремль ценит позицию Индии по урегулированию ситуации на Украине и готовность Нью-Дели содействовать поиску мира. Он также отметил важность обмена информацией между лидерами двух стран.

